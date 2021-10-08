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Директор футбольного клуба «Енисей» Алексей Ивахов рассказал о перспективах и работе над ошибками

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Красноярск
15:05 8 Октября 2021
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На прошедшей неделе от ФК «Енисей» прозвучала информация о наборе молодых футболистов на селекционный сбор, который пройдёт с 31 октября по 7 ноября. Для просмотра в команду «Енисей-2» приглашают талантливых футболистов 2001-2004 годов рождения со всех регионов России. В преддверии такого события журналист Sibnovosti.ru встретился с директором футбольного клуба «Енисей» Алексеем Иваховым, чтобы узнать о задачах на сбор, работе тренерского штаба и контракте ветерана клуба Михаила Комкова. 

Директор футбольного клуба «Енисей» Алексей Ивахов рассказал о перспективах и работе над ошибками

- Что с контрактом Михаила Комкова и останется ли он в команде?

- Логика здесь простая. Я очень хочу, чтобы Михаил играл, как можно больше. Но попадание в стартовый состав и продление зависит от результата и тренера. Есть ряд профессиональных аспектов, по которым определяется продление контракта. Если Михаил Комков будет также полезен команде, как в последней игре, то даже вопроса о продлении стоять не будет. Сезон идет, посмотрим. Надо же понимать его ещё мнение о продлении контракта. 

- Была ли мысль или идея пригласить Комкова в тренерский штаб или в структуру клуба?

- Конечно, Михаил - это футбольный человек, который большую часть своей жизни провел на поле. Футбол многогранен, есть разные профессии. Быть футболистом и быть тренером - это разные профессии. Уверен, что Михаил продолжит быть в футболе. Клубная стратегия состоит в том, чтобы больше местных профессионалов работало в клубе. Мы выдерживаем эту линию. У нас работают Алексеев, Кишиневский, Пьянченко, Баранов, Белохонов и другие. И все они имеют желание и специализацию для помощи родному клубу. 

Директор футбольного клуба «Енисей» Алексей Ивахов рассказал о перспективах и работе над ошибками

- Какое доверие сейчас оказывается главному тренеру Виктору Треневу и почему «Енисей» хватает столько карточек?

- У Виктора Владимировича был тот этап, когда он был в роли главного тренера, но был исполняющим обязанности. Более шести игр, включая кубковый матч он работал в качестве и.о. За этот период работники клуба и болельщики увидели динамику. Команда начала добиваться результата, а игра стала более эффективной. И обратная связь от футболистов давала понять, что у них хороший контакт с тренером. А по карточкам тренер с командой разбирается и анализирует. Ведь это же профессионалы, которые в любой ситуации должны принимать правильное решение. Не всегда это получается, ведь все хотят победить. Предвосхитить результат игры при игре примерно равных команд очень сложно. Хотя в последней игре ребята добились заслуженной победы.

Директор футбольного клуба «Енисей» Алексей Ивахов рассказал о перспективах и работе над ошибками

- Расскажите о предстоящем селекционном сборе на базе футбольного клуба «Енисей»

- Мы создадим такие условия, чтобы дать каждому пацану возможность быть увиденным. Очень хотели бы воспитать или найти игрока, которым бы все гордились. Создадим для мальчишек все условия, чтобы они расцвели, как расцвел футболист молодежного состава «Енисея» Андрей Окладников. Накануне мы переподписали с ним контракт и он будет теперь выступать за основную команду. На сегодняшний день на селекционный сбор подали более 60 заявок со всех регионов РФ, и они продолжают поступать. Запросы на участие пришли из Кемерово, Иркутска, Барнаула, Москвы, Воронежа, Томска и других городов. И уже 31 октября ребята смогут начать работу. Всех достойных пригласят, а тем, кто пока не готов, дадут рекомендации в чём прибавить. Будем рады видеть у нас на сборах.

- Есть ли у клуба задачи на будущее, о которых можете рассказать? 

- У нашего клуба несколько стратегий развития: коммуникационная - популяризация футбола среди населения, футбольные фестивали в малых городах, ветеранское движение и ещё множество проектов, которые мы уже реализовываем; маркетинговая - это работа с нашими партнерами: «Город онлайн», «Сервико» и другими. Одна из главных стратегий - стать самобытным клубом. Мы должны зарабатывать и сами себя от части обеспечивать. И, кстати, всю логистику команде, играющей в ФНЛ-2 мы закрываем за счет внебюджетных средств. Есть у нас и спортивная стратегия. Первые плоды - создание второй спортивной команды, где будут получать игровую практику игроки, которые не всегда имеют возможность заиграть в главной команде. Второй момент - подвезти молодых мальчишек из СШОР «Енисей» на уровень главной команды, чтобы они стали конкурентоспособны и развивались в ФК «Енисей». Нам много есть над чем работать, и у нас много планов.

Директор футбольного клуба «Енисей» Алексей Ивахов рассказал о перспективах и работе над ошибками

Фото: ФК «Енисей»

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