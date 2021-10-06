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«Большой шлем» в российском гольфе принадлежит Красноярскому краю

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Красноярск
09:21 6 Октября 2021
красноярск, гольф
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Красноярский гольфисты выиграли все основные соревнования России. Главная награда в этом сезоне – «Большой шлем», выигранный Денисом Дымовым у трёхкратного обладателя Кубка Ивана Стриганова из Москвы. 

Кроме этого, в копилке краевой команды 4 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые медали. 

Впереди у сборной Красноярского края неделя отпуска. В середине октября наши гольфисты начнут подготовку к зимнему сезону. Учебно-тренировочные сборы пройдут в гольф-центре «Арена героев» (МСК «Радуга»).

Фото: www.kraysport.ru

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