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В Красноярском крае вновь ограничили число болельщиков на спортивных стадионах

Главная Спорт
Красноярск
13:20 5 Октября 2021
красноярск, спорт, эпидемия
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В Красноярском крае вновь ограничили число болельщиков на спортивных стадионах. С сегодняшнего дня посмотреть на соревнования будут пускать не больше 500 человек. Об этом в своём телеграм-канале написал сегодня главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Горяев напомнил, что решение проводить или нет массовое мероприятие принимают главы регионов при достижении определённых показателей, согласно постановлению  главного санитарного врача РФ от 07.07.2021 № 18. Однако, оно не мероприятия в сфере культуры и образования.

«В то же время в отношении спортивных мероприятий, которые проводятся на объектах спорта, в полной мере применяются требования постановления к количеству участников. Если ранее допускалось до 1 000 человек, но из-за подъёма заболеваемости с сегодняшнего дня на спортивных мероприятиях не могут присутствовать более 500 участников», – сообщил Горяев.

При этом согласно указу губернатора, в крае запрещены публичные досуговые и развлекательные мероприятия, за рядом исключений.

«На таких мероприятиях отсутствует возможность предусмотреть точное количество участников и проконтролировать соблюдение всех превентивных мер, в том числе дистанции и масочного режима. В настоящее время оснований для возобновления массовых мероприятий, с точки зрения эпидобстановки, нет», – заключил Горяев.

Фото: gornovosti.ru

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