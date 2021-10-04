ФК «Енисей» может потерять одного из символов клуба

Любимец красноярских болельщиков, полузащитник Михаил Комков, который накануне забил два гола в первенстве ФНЛ и принёс победу команде над «Нефтехимиком» (3:2), может покинуть «Енисей» в ближайшее время.



Как стало известно sibnovosti.ru, контракт полузащитника Михаила Комкова с футбольным «Енисеем» заканчивается в конце этого года, нового договора красноярский клуб пока не перелагал. Комков один из немногих игроков клуба, кто не имеет трудового соглашения до конца сезона ФНЛ 21/22.

«Контракт у меня заканчивается 31 декабря. Физически чувствую себя хорошо. Желание есть, поэтому планирую ещё поиграть», - прокомментировал ситуацию Михаил Комков в беседе с корреспондентом sibnovosti.ru.

В самом «Енисее» от комментариев отказались, лишь подчеркнув, что будущее Комкова прояснится ближе к концу года. В тоже время сам 37-летний ветеран уже может заключать договор с любой командой, по нашим данным, в воспитаннике красноярского футбола заинтересованы несколько клубов ФНЛ.

Фото: ФК «Енисей»