Футбольный «Енисей» обыграл «Нефтехимик»

Красноярский футбольный клуб «Енисей» обыграл «Нефтехимик» во время выездного матча в Нижнекамске. Хозяева уступили со счётом 2:3.

Этот матч прервал серию поражений, начатую в матче с «Томью» 19 сентября.

«Получился очень эмоциональный матч. Игра была интересная, с обилием моментов – карточки красные и желтые, пенальти. Перед матчем с «Нефтехимиком» мы потерпели четыре поражения подряд, поэтому подошли к определенному Рубикону, за который нельзя было заступать. Благодарен команде, на характере вытащили этот матч, это очень важная и ценная для нас победа», - прокомментировал результат матча главный тренер «Енисея» Виктор Тренев.