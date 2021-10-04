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Футбольный «Енисей» обыграл «Нефтехимик»

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Красноярск
11:25 4 Октября 2021
футбол, спорт, красноярск
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Красноярский футбольный клуб «Енисей» обыграл «Нефтехимик» во время выездного матча в Нижнекамске. Хозяева уступили со счётом 2:3.

Этот матч прервал серию поражений, начатую в матче с «Томью» 19 сентября. 

«Получился очень эмоциональный матч. Игра была интересная, с обилием моментов – карточки красные и желтые, пенальти.  Перед матчем с «Нефтехимиком» мы потерпели четыре поражения подряд, поэтому подошли к определенному Рубикону, за который нельзя было заступать. Благодарен команде, на характере вытащили этот матч, это очень важная и ценная для нас победа», - прокомментировал результат матча главный тренер «Енисея» Виктор Тренев.

Следующий матч пройдёт 9 октября. «Енисей» сыграет с «Ротором» на  Центральном стадионе Красноярска.

Фото: ФК «Енисей»
 

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