«Обидчик» красноярского «Енисея» выиграл Кубок России по хоккею с мячом

В Иркутске прошел финал Кубка России по хоккею с мячом. В решающем матче встретились московское «Динамо» и архангельский «Водник».

Игра на льду ледового дворца «Байкал» носила упорный характер. «Водник» открыл счет на четвертой минуте и долго лидировал. Переломить ход матча москвичи смогли только во втором тайме. Итоговый счет – 7:5. Столичное «Динамо» выиграло Кубок в третий раз подряд.

Последние сибирские представители хоккея с мячом выбыли из турнира на полуфинальной стадии. Красноярский «Енисей» уступил «Динамо» со счетом 4:5, а кемеровский «Кузбасс» проиграл «Воднику» 4:6.

Как писали Sibnovosti.ru, в Иркутске в октябре 2022 года пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом среди сборных команд группы А.

Фото: © телеканал «Матч ТВ»