4 октября
Красноярск
погода -1 °C
72.92
 
€ 84.46
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Обидчик» красноярского «Енисея» выиграл Кубок России по хоккею с мячом

Главная Спорт
Красноярск
17:26 3 Октября 2021
россия, кубок, финал, хоккей с мячом, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Иркутске прошел финал Кубка России по хоккею с мячом. В решающем матче встретились московское «Динамо» и архангельский «Водник».

Игра на льду ледового дворца «Байкал» носила упорный характер. «Водник» открыл счет на четвертой минуте и долго лидировал. Переломить ход матча москвичи смогли только во втором тайме. Итоговый счет – 7:5. Столичное «Динамо» выиграло Кубок в третий раз подряд.

Последние сибирские представители хоккея с мячом выбыли из турнира на полуфинальной стадии. Красноярский «Енисей» уступил «Динамо» со счетом 4:5, а кемеровский «Кузбасс» проиграл «Воднику» 4:6.

Как писали Sibnovosti.ru, в Иркутске в октябре 2022 года пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом среди сборных команд группы А.

Фото: © телеканал «Матч ТВ»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Новокузнецкие регбисты переломили ход матча с «Локомотивом-Пенза»

Новокузнецкие регбисты переломили ход матча с «Локомотивом-Пенза»

3 Октября 2021 г.
Они одержали победу после 3:15 в первом тайме
Новости Красноярска: Уроженец Красноярска Кирилл Готовцев сыграет за английский регбийный клуб «Глостер»

Уроженец Красноярска Кирилл Готовцев сыграет за английский регбийный клуб «Глостер»

2 Октября 2021 г.
Бывший игрок «Красного Яра» Кирилл Готовцев дебютирует в стартовом составе английского регбийного клуба
Новости Красноярска: Российский «Спартак» впервые победил после пропущенного на первой минуте гола

Российский «Спартак» впервые победил после пропущенного на первой минуте гола

1 Октября 2021 г.
Ранее победить в такой ситуации не удавалось никому
Новости Красноярска: Лучшие зарубежные сборные приедут в Сибирь на чемпионат мира по волейболу

Лучшие зарубежные сборные приедут в Сибирь на чемпионат мира по волейболу

30 Сентября 2021 г.
Прошла жеребьевка первенства 2022 года
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» терпит крупное поражение в Жигулёвске

Футбольный «Енисей» терпит крупное поражение в Жигулёвске

30 Сентября 2021 г.
Из-за этого поражения красноярцы опустились на 16 строчку в таблице ФНЛ
Новости Красноярска: Чемпионами Красноярска по подтягиванию стали 9-летняя девочка и мировой рекордсмен

Чемпионами Красноярска по подтягиванию стали 9-летняя девочка и мировой рекордсмен

27 Сентября 2021 г.
Школьница подтянулась 20 раз
Новости компаний
01/10
Когда будут закрыты малые котельные красноярских предприятий
29/09
С применением красноярского цемента построена магистральная рулежная дорожка в аэропорту Красноярск
28/09
Почему работы на теплосетях в Красноярске ушли в осень?
28/09
Стоматология DENTIST Красноярск на Авиаторов, 42 — отличный выбор горожан
24/09
Пластик и сталь: как строят новый водопровод для Красноярской ТЭЦ-2
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае появятся новые бассейны и спортзалы

В Красноярском крае появятся новые бассейны и спортзалы

30 Сентября 2021 г.
В 2022 и 2023 годах в районах края планируется построить 12 площадок ГТО
Новости Красноярска: Под Дивногорском выпал снег

Под Дивногорском выпал снег

1 Октября 2021 г.
На дороге образовалась снежная каша, затрудняющая движение автомобилей
Новости Красноярска: В Норильске мужчины убили женщину во время распития алкогольных напитков

В Норильске мужчины убили женщину во время распития алкогольных напитков

28 Сентября 2021 г.
Также из квартиры погибшей они похитили кошелёк, телефон, золотые украшения
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru