Новокузнецкие регбисты переломили ход матча с «Локомотивом-Пенза»

Новокузнецкий «Металлург» одержал волевую победу в чемпионате России по регби. Сибиряки встречались в гостях с «Локомотивом-Пенза».

Пензенский клуб – серебряный призер прошлого национального первенства. В этом матче он вел к перерыву со счетом 15:3. Но во втором тайме гости полностью изменили ход игры. Итоговый счет – 27:18. Попытки на счету Никиты Арлашова, южноафриканца Марло Уэйча и Антона Сычева.

«В первом тайме мы недостаточно часто пользовались тем, что у нас хорошо получается – выбивать ногой мяч на половину поля соперника и сразу набегать, вступать в прессинг. Вячеслав Владимирович (главный тренер «Металлурга» Вячеслав Шалунов – Sibnovosti.ru) в перерыве обратил на это внимание, и во второй половине мы скорректировали игру, что явно пошло на пользу», - сказал после игры защитник гостей Гиорги Апциаури (цитата по сайту «Металлурга»).

Тем самым, «Металлург» не позволил хозяевам заработать бонусное очко, которое дается команде, проигравшей с разницей до семи очков. Бонусный балл в турнирной таблице днем ранее получила в Красноярске казанская «Стрела», встречавшаяся с «Енисеем-СТМ». Матч завершился победой хозяев 10:6. Другой красноярский клуб - «Красный Яр» - сегодня дома принимает аутсайдера турнира из Ростова-на-Дону.

Фото: © Федерация регби России