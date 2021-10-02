Уроженец Красноярска Кирилл Готовцев сыграет за английский регбийный клуб «Глостер»

Бывший игрок «Красного Яра» Кирилл Готовцев дебютирует в стартовом составе английского регбийного клуба «Глостер». Как пишут в Федерации регби России, сегодня его новая команда в рамках Премьершипа сыграет с «Вустером».

До этого матча Кирилл Готовцев выходил только на замену. Отметим, что Готовцев пришел в регби уже во взрослом возрасте, а до этого занимался борьбой и бобслеем.

«Я в регби не с улицы пришёл. Много лет занимался борьбой. Заложил очень серьёзную базу. Приобрёл необходимые для достижения успеха упорство и характер», — рассказал спортсмен в интервью Gornovosti.ru в 2016 году.

Фото: vk.com/rugby