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Уроженец Красноярска Кирилл Готовцев сыграет за английский регбийный клуб «Глостер»

Главная Спорт
Красноярск
16:18 2 Октября 2021
в мире, в россии, регби, спорт, красноярск
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Бывший игрок «Красного Яра» Кирилл Готовцев дебютирует в стартовом составе английского регбийного клуба «Глостер». Как пишут в Федерации регби России, сегодня его новая команда в рамках Премьершипа сыграет с «Вустером». 

До этого матча Кирилл Готовцев выходил только на замену. Отметим, что Готовцев пришел в регби уже во взрослом возрасте, а до этого занимался борьбой и бобслеем.

«Я в регби не с улицы пришёл. Много лет занимался борьбой. Заложил очень серьёзную базу. Приобрёл необходимые для достижения успеха упорство и характер», — рассказал спортсмен в интервью Gornovosti.ru в 2016 году.

Фото: vk.com/rugby

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