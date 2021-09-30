Футбольный «Енисей» терпит крупное поражение в Жигулёвске

Накануне вечером красноярские «львы» рубились за очки с футболистами «Акрона». Итоговый счет матча - 4:1. Отметим, что все мячи в игре забили футболисты тольяттинской команды. Единственный гол в ворота соперников заколотил нападающий «Акрона» Константин Базелюк. Также во втором тайме матча с «Акроном» у команды с берегов Енисея удалили двух игроков - Лапшова и Опарина. Доигрывали они вдевятером и без основного вратаря.

Из-за этого поражения красноярцы опустились на 16 строчку в таблице ФНЛ и вполне могут поменяться местами со своей молодёжью из ФК «Енисей-2» к концу сезона. Футболисты «Енисея-2», кстати, сейчас идут на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ-2.

Следующую игру ФК «Енисей» отыграет 3 октября на выезде с ФК «Нефтехимик».

Фото: ФК «Енисей»