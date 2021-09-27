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Чемпионами Красноярска по подтягиванию стали 9-летняя девочка и мировой рекордсмен

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Красноярск
20:00 27 Сентября 2021
красноярск, чемпионат
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске подвели итоги первенства города по подтягиванию, которое прошло 26 сентября на острове Отдыха. Принять участие могли все желающие. В этот раз чемпионами оказались 9-летняя Валерия Иванова, обладатель мировых рекордов в подтягивании Николай Каклимов и 92-летний ветеран спорта Валентин Киреев.

Школьница победила в абсолютной категории среди женщин, подтянувшись 20 раз. Девочка – постоянная участница этих соревнований. Свою прошлую победу она одержала летом: тогда она подтянулась 31 раз.

Николай Каклимов подтянулся 47 раз в категории «60-69 лет». А 92-летний ветеран спорта Валентин Киреев подтянулся 6 раз.

Победители и призёры получили заслуженные медали, грамоты и подарочные сертификаты. Ознакомиться с полными результатами соревнований можно здесь.

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