Хоккейный клуб «Сокол» обыграл лидера регулярного чемпионата ВХЛ

Вечером 23 сентября в Красноярске прошел матч чемпионата Высшей хоккейной лиги - между ХК «Сокол» и лидером чемпионата ХК «Молот» из Перми. Красноярцам удалось обыграть соперника на домашней арене. Отметим, что «Сокол» одержал уже 4 победу подряд.

Итоговый счет в матче между ХК «Сокол» и ХК «Молот» – 3:2 (1:1; 2:0; 0:1). Следующую игру «крылатые» проведут в Красноярске. Красноярцы встретятся 25 сентября с «Торосом» из Нефтекамска.

«Мы на каждую игру настраиваемся очень серьёзно. Тем более, когда играем дома. В спорте всегда хочется побеждать. Игра далась нам нелегко, это был тяжёлый матч с сильным соперником. «Молот» показал хорошее движение и катание. Где-то нам пришлось потерпеть, но мы забили нужные голы. К сожалению, мы много удаляемся — это надо исправлять», — прокомментировал итог игры главный тренер ХК «Сокол» Павел Десятков.

Фото: ХК «Сокол» Красноярск