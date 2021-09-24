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Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела жалобу «Енисея» на судейство

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Красноярск
12:29 24 Сентября 2021
спорт, футбол, в красноярске, в красноярском крае
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Футбольный клуб из Красноярска направил жалобу после двух матчей Первенства-Олимп ФНЛ со «СКА-Хабаровском» в седьмом туре и «Волгарем» в восьмом.

Комиссия РФС признала ошибку в работе судьи Яна Бобровского, который работал на этих двух матчах. Встреча в Хабаровске закончилась со счётом 4:3 в пользу ФК «СКА-Хабаровск». После игры представители «Енисея» сразу же написали жалобу на судейство в специальную комиссию.

«Мы будем добиваться аннулирования этого матча. Я знаю, что таких прецедентов не было, но сделаем все, чтобы честность в футболе была на первом месте», — отметил после матча директор ФК «Енисей» Алексей Ивахов.

После тщательного рассмотрения ситуации комиссия признала, что арбитр на игре в Хабаровске при счете 2:0 в пользу «львов» ошибочно удалил нападающего Анзора Саная, а правомерность назначения пенальти в ворота красноярцев рассмотреть не удалось — не позволило качество видео.

В матче «Енисея» с «Волгарем» арбитр Максим Перезва тоже был не прав и ошибочно отменил гол Алексея Скворцова, а ещё не назначил 11-метровый удар в ворота «Волгаря» на 64-й минуте.

«Я рад, что наше мнение совпадает с мнением уважаемой комиссии. Совершенно очевидно, в этой ситуации правила трактовались неправильно. Хотелось бы, чтобы впредь коллеги из судейского корпуса не позволяли себе ошибаться в тех ситуациях, когда это влияет на конечный результат нашей команды. Это большой труд всех специалистов, тренеров и игроков команды. Для нас было важно подкрепиться мнением уважаемой комиссии, это важно и для болельщиков. К сожалению, сейчас регламент не позволяет аннулировать результаты этих матчей. Справедливость есть. Но она не приносит очки нашей команде. Мне бы хотелось, чтобы в регионах, в что числе в лице ФК «Енисей», наш футбол развивался. И это будет развивать футбольную Россию. Мы здесь не жалуемся, а отстаиваем свои права ровно для того, чтобы футбол развивался. Будем играть еще лучше, чтобы не было никаких сомнений в нашей игре, и мы должны выигрывать с запасом», — высказал «7 каналу Красноярск» свою позицию директор ФК «Енисей» Алексей Ивахов.

Фото: ФК «Енисей»

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