Красноярская спортсменка стала чемпионкой мира по полиатлону

Красноярка Ирина Свечникова стала чемпионкой мира по полиатлону в дисциплине «5-борье с бегом». Соревнования прошли в белорусском Могилёве. В сентябре Свечникова завоевала золото на чемпионате России.

Спортсменка набрала 410 очков и завоевала золотую медаль. По соседству с ней в итоговом протоколе также оказались россияне: Людмила Егорова и Анна Разуваева из Санкт-Петербурга, взявшие серебро и бронзу.

В составе сборной России выступили сразу пять красноярских спортсменов из Академии летних видов спорта – Ирина Свечникова, Захар Стрелков, Анфиса Юханова, Дарья Ефремова и Дарина Шакирова.

На первенстве мира лучший результат из спортсменов краевой сборной показал Захар Стрелков, ставший третьим в возрастной категории «юноши 16-17 лет».

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