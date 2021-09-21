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Красноярская спортсменка стала чемпионкой мира по полиатлону

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Красноярск
15:45 21 Сентября 2021
красноярск, спорт
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Красноярка Ирина Свечникова стала чемпионкой мира по полиатлону в дисциплине «5-борье с бегом». Соревнования прошли в белорусском Могилёве. В сентябре Свечникова завоевала золото на чемпионате России.

Спортсменка набрала 410 очков и завоевала золотую медаль. По соседству с ней в итоговом протоколе также оказались россияне: Людмила Егорова и Анна Разуваева из Санкт-Петербурга, взявшие серебро и бронзу.

В составе сборной России выступили сразу пять красноярских спортсменов из Академии летних видов спорта – Ирина Свечникова, Захар Стрелков, Анфиса Юханова, Дарья Ефремова и Дарина Шакирова.

На первенстве мира лучший результат из спортсменов краевой сборной показал Захар Стрелков, ставший третьим в возрастной категории «юноши 16-17 лет».

Фото: © kraysport.ru

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