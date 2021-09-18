Хоккейный «Енисей» потренировался на «молодежке»

Чемпион России по хоккею с мячом красноярский «Енисей» провел второй спарринг с молодежной командой клуба. «Енисей-2» оказал ему упорное сопротивление.

Игра прошла на стадионе «Енисей». В середине первого тайма молодежная команда даже вела – 4:2. Но затем сказался класс чемпионов. Первый тайм они завершили со счетом 8:4. Во второй половине игры «Енисей-2» сократил отставание до двух мячей, но затем первая команда вновь ушла в отрыв. Итоговый результат – 12:6.

По данным сайта клуба, в составе первой команды по три гола забили Дмитрий Барбаков и Тимофей Безносов. У «Енисея-2» пять раз отличился Марат Шарипов.

В конце сентября «Енисей стартует во втором этапе Кубка России.

Фото: сайт клуба по хоккею с мячом «Енисей»