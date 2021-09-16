Красноярский ФК «Енисей» проиграл «Факелу» из Воронежа

Выездная игра15 сентября закончилась для футбольного клуба «Енисей» проигрышем воронежскому «Факелу». Счёт игры – 1:3.

Счёт открыли хозяева поля. Руслан Магаль и Кирилл Суслов забили два мяча с после розыгрыша углового в красноярские ворота, ещё один наш голкипер сумел заблокировать. Первый тайм остался за «Факелом».

Пытаясь вернуть преимущество себе «Енисей» пропустил контратаку и ещё один мяч. Через 10 минут гости забили первый гол: Валерий Кичин вывел один на один Александра Ломакина и забил мяч в дальний угол. Но к перелому в игре это не привело. Матч закончился поражением «Енисея».

Следующую встречу красноярцы проведут на своём поле: 19 сентября на Центральном стадионе Красноярска состоится матч Олимп-Первенства ФНЛ с «Томью».

Фото: ФК Енисей