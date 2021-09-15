Влада Христофорова – победительница первенства России по кросс-дуатлону

Красноярка Влада Христофорова победила в первенстве России по кросс-дуатлону в Перми. Борьба за первое место была очень жаркой. В первом беге Влада уступила Ксении Скворцовой из Татарстана, занимая второе место. В велогонке она переместилась на третье место, уступив Анастасии Пенягиной из Перми.

Но на второй транзитной зоне Христофорова смогла не только обойти Скворцову, но и обогнать Пенягину, став победительницей первенства.

Среди парней красноярец Дмитрий Пискарев вписал себя в девятую строчку протокола из 21 возможных.