На льду «Кристалл арены» выступят сильнейшие фигуристы-юниоры из 28 стран мира

С 16 по 18 сентября в Красноярске пройдёт четвертый этап ISU Гран-при по фигурному катанию на коньках среди юниоров.

Всего на соревнования приедут 83 спортсмена со всей планеты: 41 фигурист одиночник (17 юношей и 24 девушки), 15 танцевальных дуэтов и 6 спортивных пар. Спортсмены представят на турнире Австралию, Австрию, Аргентину, Беларусь, Великобританию, Венгрию, Грузию, Израиль, Индию, Италию, Казахстан, Канаду, Корею, Кыргызстан, Латвию, Мексику, Монголию, Нидерланды, Россию, США, Таиланд, Турцию, Узбекистан, Филиппины, Францию, Швейцарию, Швецию и Эстонию.

Всего будет разыграно 4 комплекта медалей: в одиночном мужском и женском катании, в танцах на льду и парном катании. За Россию в Красноярске откатают свою программу 28 спортсменов: мужчины одиночники – Андрей Анисимов, Федор Зонов, Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин, Егор Рухин, в женском одиночном – Софья Акатьева, Анастасия Зинина, Елизавета Куликова, Дарья Садкова, Софья Самоделкина. Танцевать на льду будут Даниил Горелкин – Софья Леонтьева, Марк Волков – Ольга Мамченкова, Матвей Самохин – Алиса Овсянкина, Ирина Хавронина – Дарио Чиризано, Елизавета Шичина – Гордей Хубулов. На парном катании зрителей порадуют Екатерина Петушкова – Евгений Маликов, Екатерина Сторублевцева – Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков.

Расписание четвертого этапа Гран-при по фигурному катанию на коньках среди юниоров можно узнать на сайте ensib.ru. А билеты купить можно на сайте krs.kassir.ru.

Фото: «Городские новости» - Красноярск