Женская сборная России стала четырехкратным чемпионом Европы в пляжном регби

Российская женская сборная по пляжному регби стала сильнейшей в Европе. Под руководством наставника «Енисея-СТМ» Максима Амонова национальная команда стала четырехкратным чемпионом.

В составе сборной играли пять девушек из «тяжелой машины» – Алина Артерчук (капитан сборной), Ксения Поздеева, Людмила Артамонова, Диана Логинова и Диана Глушенко.

Россиянки победили во всех матчах. Их первым соперником выступила Испания (10:1 в нашу пользу), затем были Латвия (8:1) и Хорватия (11:0). В плей-офф девушек ожидала Болгария (15:0 – 1/4 финала) и Латвия в 1/2 финала (9:1). В финале Россия вновь всретилась с Испанией и замкнула круг ещё одной победой со счётом 9:0.

Мужская команда не отстала от девушек и также получила звание чемпиона Европы 2021.

Фото: Крайспорт