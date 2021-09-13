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Спортсмены из Красноярского края завоевали медали на международном турнире

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Красноярск
22:32 13 Сентября 2021
красноярск, в мире, спорт
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50-й юбилейный Международный турнир Гран-при по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя прошел в столице Белоруссии городе Минске.

В соревнованиях участвовали больше 200 спортсменов из девяти стран мира: Беларусь, Россия, Грузия, Иран, Казахстан, Словакия, Таджикистан, Узбекистан и Украина.

В числе победителей соревнований есть и спортсмены из Красноярского края. Они выиграли две серебряные и одну бронзовую медали: Руслан Жендаев – взял второе место в весовой категории до 70 кг; Максим Толмачёв стал вторым в весе до 97 кг, а Дмитрий Зайнидинов занял третье место в весе до 79 кг.

Фото: Министерство спорта Красноярского края 

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