Кровь, пот и пояс WBC: самые интересные бои 11 сентября

На стадионе Ярыгина, в прошлую субботу, Александр Беспутин и Маурисио Пинтор сразились за пояс WBC. Россиянин победил, отправив мексиканца в нокдаун.

«Я мечтал о том, чтобы отбоксировать в Красноярске. И сейчас, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, мы собрали полный зал. Спасибо, друзья, это для вас», – рассказал Беспутин после боя.

Поединок был зрелищным, но коротким. Оба противника имели огромный опыт, поэтому все ждали 10 раундов тяжёлого противостояния. Но 1:47 таймера удивила всех.

Первый раунд соперники изучали друг друга. Аккуратные сближения, точные удары. Экшен начался со второго. Беспутин атаковал Пинтора, пытаясь взять его в клинч и вытеснить того к границам ринга.

«Такие бои – это большое событие для всей Сибири. И особенно здорово, что свой чемпионский бой Александр Беспутин проводит здесь, в Красноярске, где получил путёвку в большой бокс. Его соперник – один из сильнейших латиноамериканских чемпионов, Маурисио Пинтор. Мы надеемся, что бой будет честным, но главное – встречи такого уровня привлекут в бокс ещё больше наших ребят и Красноярский край даст ещё больше выдающихся спортсменов», – рассказывает губернатор Красноярского края Александр Усс.

Но мексиканец не давал загнать себя в угол, постоянно контратакуя и заставляя Беспутина уходить в оборону.

Пятый раунд «разорвал» зал. Никто не ожидал, что чемпион WBC Latino упадёт. Болельщики взорвались криками «Саша, давай!». Мексиканец поднялся после нокдауна и пытался уйти в оборону, но исход боя был предрешён: Беспутин проломил его защиту и стал мировым чемпионом WBC.

«Это, конечно, адреналин, это, конечно, бой и это сидя на трибуне, а что происходит там – я вообще боюсь представать. Я ведь сам спортсмен и понимаю, как это сложно одновременно уследить за соперником и самому не оплошать. Весь сегодняшний вечер предвосхищал титульный бой, каждый матч постепенно накалял обстановку, готовил публику. Финал – это то, что чего я ждал весь вечер», – отметил один из болельщиков и специальный гость Родислав Нига.

Не обошлось и без курьёзов: во время боя самым ярым болельщиком был ребёнок, судя по голосу, 5-8 лет. Комментатором мальчик был очень хорошим, думаю, МАТЧ ТВ следует взять его к себе в штат.

Бой такого уровня проводится в Красноярске в первый раз, и это было бы невозможно без компании «Норникель».

«Мы активно поддерживаем развитие спорта, - рассказывает старший вице-президент – руководитель Норильского дивизиона «Норникеля» Николай Уткин. — Сегодня компания является партнером Олимпийского комитета, и как вы знаете, президент нашей компании Владимир Потанин любит спорт. Мы поддерживаем хоккей, баскетбольный клуб ЦСКА, спортивные танцы, Формулу-1 в Сочи. Для нас важны те спортивные направления, в которые можно вовлечь каждого работника. За последние годы мы потратили на это около 8 миллиардов рублей. Самый значимым вложением было строительство спорткомплекса «Айка» в Норильске. В новых объектах, возводимых на средства «Норникеля» в рамках соглашения по реновации, подписанного недавно, будут зоны для занятия всеми видами спорта, в том числе и боксом».

В преддверии главного поединка на сцену с премьерой песни вышел легендарный боксёр Рой Джонс-младший. С этим связан один любопытный факт:

Один из бойцов вечера – Александр Хохлов, в 12 лет подошёл к Рою Джонсу и попросил автограф. Мальчик рассказал ему, что мечтает стать боксёром и Джонс обещал приехать на его первый серьёзный бой. Сегодня как раз такой день. И Рой Джонс – здесь.

«Когда меня пригласили приехать в Красноярск, я сразу же согласился, – после выступления рассказал Рой Джонс-младший. – Я уже был здесь в 2012 году, и город произвёл на меня прекрасное впечатление. Здесь очень любят спорт и бокс в том числе, здесь я чувствую поддержку».

Это был не единственный зрелищный бой вечера. Предтитульной парой выступили чемпион России Эдгард Москвичев и шестикратный чемпион Аргентины Дамиан Эзекиель Бонелли.

В этот момент я был у самого ринга и болел за Бонелли. Да, звучит не патриотично, но аргентинцу можно поаплодировать: он 8 раундов находился в обороне, почти не имея возможности для контратаки.

Москвичев сразу взял инициативу в свои перчатки, аргентинца в клинч и быстро «выдавил» его в угол ринга. Бонелли пытался исправить положение, но на серию его ударов, россиянин жёстко отвечал. Аргентинец держался молодцом до конца боя и пусть он проиграл, я ему аплодирую.

После титульного боя зрители стали быстро покидать зал и зря: российский боксёр Альберт Хамхоев и Джон Бопапе из ЮАР устроили на арене «месиво».

Это был самый долгий, непредсказуемый и жёсткий бой. В большинстве поединков о фаворите становилось ясно из первых двух раундов, то здесь россиянин и африканец держались на ровне вдруг с другом до седьмого. Затем Хамхоев начал понемногу уступать.

Восьмой и девятый раунды стали той самой кульминацией, завершающей всё событие. Вначале Бопапе перешёл в атаку и попытался выбить Хамхоева к канатам. Наш в долгу не остался и яростно контратаковал. В итоге бойцы постоянно сходились в клинч, расходились в стороны и вновь атаковали друг друга.

В девятом раунде африканец «уронил» Альберта в нокдаун. Россиянин поднялся на шестом счёте, и бой продолжился, но для рядового зрителя было ясно, что Бопап – победил.

Но всё оказалось куда интереснее – судьи присудили победу Хамхоеву.