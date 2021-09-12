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Красноярец Александр Беспутин стал чемпионом WBC в пятом раунде

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Красноярск
09:53 12 Сентября 2021
спорт, красноярск, бокс
Автор: Кирилл Сатаров
Фотография © Кирилл Сатаров
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Вчера на красноярском стадионе им. Степана Ярыгина Александр Беспутин отправил в нокдаун Мауриссо Пинтора и стал чемпионом WBC. Бой получился зрелищным, но коротким. Из заявленных 10 раундов, он продлился всего 5. Россиянин «уронил» мексиканца на 1:47 раунда. 

Красноярец Александр Беспутин стал чемпионом WBC в пятом раунде

Первый раунд соперники прощупывали друг-друга или, выражаясь языком психологов «изучали границы личного пространства». Начиная со второго, россиянин начал медленно, но уверенно теснить Пинтора. Тот в долгу не оставался и контратаковал, делая картину боя непредсказуемой. 

Красноярец Александр Беспутин стал чемпионом WBC в пятом раунде

Падение мексиканца на ринг было полной неожиданностью. Сознание он не потерял, поднялся и пытался продолжить бой, но это было бесполезно: удар от Беспутина был слишком селён и всё закончилось досрочно.

Но это были не все зрелищные бои вечера. Самый долгий, трудный и непредсказуемый был в конце. Полный обзор sibnovosti опубликуют позднее.

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