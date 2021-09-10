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Футбольный клуб «Енисей» вырывает победу у «Балтики»

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Красноярск
22:25 10 Сентября 2021
спорт, футбол, енисей, стадион
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Встреча 10 тура Олимп-Первенства ФНЛ между командами ФК «Енисей» и «Балтика» прошла в пятницу, 10 сентября, на Центральном стадионе.


С самого начала гости из Калининграда понеслись в атаку и «Енисею» в первом тайме пришлось уделить внимания обороне своих ворот. Но уже во втором тайме хозяева поля активизировались и бросились искать моменты для гола. К 65-й минуте старания красноярцев были вознаграждены. Навес Хермана Ферейры нашел голову Николая Маркова и он точным ударом отправил мяч под дальнюю штангу – 1:0. Через три минуты команда под руководством Виктора Тренева могла удвоить преимущество, но вратарь «Балтики» обыграл защитника Валерия Кичина, когда тот пробивал пенальти.


Итоговый счет матча — 1:0 в пользу «львов». Благодаря этой победе «Енисей» набирает 14 очков и поднимается на 10 место в турнирной таблице ФНЛ. Следующая игра пройдет 15 сентября на выезде. Красноярская команда поборется за очки с «Факелом».


Отметим, что встреча была перенесена с 12 на 10 сентября из-за регбийного фестиваля «Битва берегов». Но это не помешало болельщикам заполнить стадион согласно лимиту, который рекомендовал краевой Роспотребнадзор.

Фото: ФК «Енисей»

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