Чепчугов vs Гинер: вратарь футбольного клуба «Енисей» вызвал на бой президента ЦСКА

Вратарь красноярского футбольного клуба «Енисей-2» Сергей Чепчугов вызвал на боксерский поединок президента ЦСКА Евгения Гинера. Пост об этом появился в инстаграме голкипера.

«Гинер Евгений Леннорович, дважды во Христе! Приглашаю вас на боксерский поединок! И тот славен будет, кто кровь прольет! До конца года произойдет наше сражение! И тем, кому даровал свои мелочи, отдай!» – написал Чепчугов в инстаграме.

В прошлом Чепчугов был вратарём ЦСКА, где провёл 28 матчей, пропустил 34 мяча и 9 раз сыграл на ноль, а также стал рекордсменом чемпионата России по количеству матчей в запасе. Футбольный менеджер Алексей Сафонов прокомментировал предложение своего бывшего клиента:

«Мне кажется, тут надо не хейтить и хайповать, а лечить человека. Может, он употребляет что-то, но нормальный человек не будет такое писать. Чего Гинеру-то писать? Он решает глобальные вопросы. Если тебе чего-то недодали, обратись к генеральному директору», – рассказал он для Sports.ru.

Недавно, вратарь «Енисея-2» рассказал для sibnovosti о своей жизни, игре и инстаграме, о котором сообщают все российские футбольные СМИ.

Фото: © instagram.com/s_chepchugov/