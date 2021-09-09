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Красноярская спортсменка стала чемпионом России по полиатлону

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Красноярск
09:16 9 Сентября 2021
спорт, красноярск, чемпион
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Красноярка Ирина Свечникова показала лучший результат в метании спортивного снаряда и стрельбе во время чемпионата России по полиатлону в дисциплине пятиборье с бегом. Соревнования проходили в Рязанской области.

В беге и плавании на 100 метров она стала третьей и второй в беге на 2000 метров.

В марте Свечникова уже выигрывала чемпионский титул в четырехборье с бегом. 16 числа Чемпионка представит сборную Красноярского края на первенстве мира в Беларуси, 29 сентября вернётся в Рязань на первенство мира в троеборье с бегом.

Фото: Крайспорт

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