Красноярская спортсменка стала чемпионом России по полиатлону

Красноярка Ирина Свечникова показала лучший результат в метании спортивного снаряда и стрельбе во время чемпионата России по полиатлону в дисциплине пятиборье с бегом. Соревнования проходили в Рязанской области.

В беге и плавании на 100 метров она стала третьей и второй в беге на 2000 метров.

В марте Свечникова уже выигрывала чемпионский титул в четырехборье с бегом. 16 числа Чемпионка представит сборную Красноярского края на первенстве мира в Беларуси, 29 сентября вернётся в Рязань на первенство мира в троеборье с бегом.

Фото: Крайспорт