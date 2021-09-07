7 сентября
Красноярск
73.19
 
€ 86.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Александр Беспутин и Маурисио Пинтор встретились на Центральном стадионе Красноярска

Главная Спорт
Красноярск
14:41 7 Сентября 2021
россия, мексика, бокс, спорт, красноярск
Автор: Кирилл Сатаров
Фотография © Кирилл Сатаров
версия для печати Ico_print

Сегодня, 7 сентября, в здании Центрального стадиона Красноярска прошла пресс-конференция, посвященная титульному бою Александра Беспутина и действующего чемпиона WBC Маурисио Пинтора. Бой пройдет 11 сентября, а сегодня спортсмены рассказали о своём настрое на поединок. 

«Я счастлив, что боксирую в России. У меня были предложения от других компаний провести бои в Америке и Англии, но я отклонил их ради боя в Красноярске», – рассказал Александр. - Я воспользуюсь каждой возможностью, чтобы получить пояс WBC, ведь он отрывает огромное количество возможностей для роста. Когда я жил в Америке в городе Окснард, то много тренировался с мексиканцами. Очень хорошо знаком с их культурой. Поэтому для меня особенный бой, особенный пояс, особенный оппонент. Я очень рад поддержке земляков. Это мотивирует».

Александр Беспутин и Маурисио Пинтор встретились на Центральном стадионе Красноярска

Предстоящий бой за пояс WBC – это эпохальное событие для любителей бокса. Александр Беспутин является бывшим регулярным чемпионом мира по версии WBA с 2019 по 2020 год, а также чемпионом США с 2018 по 2019 год по версии Боксерской ассоциации Соединенных Штатов Америки (USBA) в полусредней весовой категории. Маурисио Пинтор – нынешний чемпион WBC Latino и континентальный латиноамериканский чемпион в полусреднем весе.

«Мы совсем недавно здесь, но уже привыкли климату. Когда мне объявили, что бой пройдёт в Красноярске, то мы с командой, конечно, посмотрели на карту. Но для нас главное-подготовка, а не расстояние. Но всё равно мы очень горды быть здесь. Нам даже кажется, что здесь мы ближе к Мексике, чем где либо ещё, – рассказывает Маурисио. -  Надеемся что он (бой - прим. редакции) будет честным. Мы бились со с лучшими, готовились с лучшими. У нас много опыта и с нами Бог!».

Александр Беспутин и Маурисио Пинтор встретились на Центральном стадионе Красноярска

Предстоящий бой – это не только спорт, но и зрелище. В июле краевая столица принимала турнир по смешанным единоборствам АМС Fight Nights 102. Два международных бойцовских турнира за несколько месяцев: похоже, Красноярск становится одним из центров единоборств.

«Мы стараемся развивать разный спорт в крае. Главное здесь не только зрелищность, но и привлечение внимания к определённому виду спорта. Дети видят красочность спорта и просят родителей записать их в ту или иную секцию, или это делают сами родители. Это один из главных аргументов. Но и хочется, чтобы жизнь красноярцев была наполнена зрелищами, чтобы у них была возможность почувствовать сопричастность к событиям, – отметил первый заместитель губернатора Красноярского края – руководитель Администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.. 

С новым боем появилась и новая традиция: после конференции бойцы, представители общественности и главные организаторы высадили саженцы кедров у Центрального стадиона.

Александр Беспутин и Маурисио Пинтор встретились на Центральном стадионе Красноярска
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Дмитрий Полянский стал чемпионом России по дуатлону

Дмитрий Полянский стал чемпионом России по дуатлону

6 Сентября 2021 г.
Красноярский спортсмен Дмитрий Полянский занял первое место на чемпионате России по дуатлону. Для победы спортсмену пришлось пробежать 10 километров, проехать ещё 40 на велосипеде и пробежать ещё 5 километров за 1 час 45 минут. В женском этапе отличились красноярские...
Новости Красноярска: ФК «Енисей» одержал победу со счётом 2:0

ФК «Енисей» одержал победу со счётом 2:0

6 Сентября 2021 г.
Красноярцы переиграли липецкий «Металлург»
Новости Красноярска: «Енисей-СТМ» поборется за участие в финале Кубка России по регби

«Енисей-СТМ» поборется за участие в финале Кубка России по регби

5 Сентября 2021 г.
Сегодня красноярцы встретятся в полуфинале с «Локомотивом-Пенза»
Новости Красноярска: Нападающий Максим Лаук покидает ФК «Енисей»

Нападающий Максим Лаук покидает ФК «Енисей»

2 Сентября 2021 г.
В составе команды он отыграл 9 матчей и забил два гола
Новости Красноярска: Красноярцев приглашают на Всероссийский день бега «Кросс нации»

Красноярцев приглашают на Всероссийский день бега «Кросс нации»

2 Сентября 2021 г.
Старт первого забега в 10:00
Новости Красноярска: Красноярские спортсменки взяли 4 медали на чемпионате России по гребному слалому

Красноярские спортсменки взяли 4 медали на чемпионате России по гребному слалому

2 Сентября 2021 г.
Одна из них вошла в состав сборной России
Новости компаний
07/09
Выгодное кредитование бизнеса
02/09
Новый проект по цифровизации транспорта стартует в Норильске
31/08
Сервис доставки продуктов СберМаркет начал работу в Железногорске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Возле ТРЦ «Планета» перевернулся автомобиль

Возле ТРЦ «Планета» перевернулся автомобиль

2 Сентября 2021 г.
Пострадавших нет
Новости Красноярска: В Красноярске поймали байкера сбившего девушку на Взлетке

В Красноярске поймали байкера сбившего девушку на Взлетке

6 Сентября 2021 г.
Мужчина испугался общественного порицания
Новости Красноярска: 28 жителей Красноярского края умерли от коронавируса за сутки

28 жителей Красноярского края умерли от коронавируса за сутки

3 Сентября 2021 г.
Вылечили от коронавируса ещё 450 человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru