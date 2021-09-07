Александр Беспутин и Маурисио Пинтор встретились на Центральном стадионе Красноярска

Сегодня, 7 сентября, в здании Центрального стадиона Красноярска прошла пресс-конференция, посвященная титульному бою Александра Беспутина и действующего чемпиона WBC Маурисио Пинтора. Бой пройдет 11 сентября, а сегодня спортсмены рассказали о своём настрое на поединок.

«Я счастлив, что боксирую в России. У меня были предложения от других компаний провести бои в Америке и Англии, но я отклонил их ради боя в Красноярске», – рассказал Александр. - Я воспользуюсь каждой возможностью, чтобы получить пояс WBC, ведь он отрывает огромное количество возможностей для роста. Когда я жил в Америке в городе Окснард, то много тренировался с мексиканцами. Очень хорошо знаком с их культурой. Поэтому для меня особенный бой, особенный пояс, особенный оппонент. Я очень рад поддержке земляков. Это мотивирует».

Предстоящий бой за пояс WBC – это эпохальное событие для любителей бокса. Александр Беспутин является бывшим регулярным чемпионом мира по версии WBA с 2019 по 2020 год, а также чемпионом США с 2018 по 2019 год по версии Боксерской ассоциации Соединенных Штатов Америки (USBA) в полусредней весовой категории. Маурисио Пинтор – нынешний чемпион WBC Latino и континентальный латиноамериканский чемпион в полусреднем весе.

«Мы совсем недавно здесь, но уже привыкли климату. Когда мне объявили, что бой пройдёт в Красноярске, то мы с командой, конечно, посмотрели на карту. Но для нас главное-подготовка, а не расстояние. Но всё равно мы очень горды быть здесь. Нам даже кажется, что здесь мы ближе к Мексике, чем где либо ещё, – рассказывает Маурисио. - Надеемся что он (бой - прим. редакции) будет честным. Мы бились со с лучшими, готовились с лучшими. У нас много опыта и с нами Бог!».

Предстоящий бой – это не только спорт, но и зрелище. В июле краевая столица принимала турнир по смешанным единоборствам АМС Fight Nights 102. Два международных бойцовских турнира за несколько месяцев: похоже, Красноярск становится одним из центров единоборств.

«Мы стараемся развивать разный спорт в крае. Главное здесь не только зрелищность, но и привлечение внимания к определённому виду спорта. Дети видят красочность спорта и просят родителей записать их в ту или иную секцию, или это делают сами родители. Это один из главных аргументов. Но и хочется, чтобы жизнь красноярцев была наполнена зрелищами, чтобы у них была возможность почувствовать сопричастность к событиям, – отметил первый заместитель губернатора Красноярского края – руководитель Администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко..

С новым боем появилась и новая традиция: после конференции бойцы, представители общественности и главные организаторы высадили саженцы кедров у Центрального стадиона.