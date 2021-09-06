Дмитрий Полянский стал чемпионом России по дуатлону

Красноярский спортсмен Дмитрий Полянский занял первое место на чемпионате России по дуатлону. Для победы спортсмену пришлось пробежать 10 километров, проехать ещё 40 на велосипеде и пробежать ещё 5 километров за 1 час 45 минут.

В женском этапе отличились красноярские спортсменки Анастасия Полянская, получившая серебро (2 часа 4 минуты), и Анастасия Абросимова, взявшая бронзу с результатом 2 часа 5 минут. В возрастной категории 16-19 лет золото досталось красноярке Светлане Чижиковой, которая преодолела дистанцию бег 5 км – велосипед 10 км – бег 2,5 км за 1 час 2 минуты.

Среди юниоров (13-14 лет) красноярские девушки взяли две награды: Софья Тихонова завоевала серебро, а Дарья Волкова – бронзу.

Чемпионат и первенство России по дуатлону прошли в Красноярске на острове Татышев 4 и 5 сентября. В стартах приняли участие как профессиональные спортсмены, так и любители. Каждый финишер отмечен памятной медалью. Призовой фонд мероприятия 400 тысяч рублей.