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Дмитрий Полянский стал чемпионом России по дуатлону

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Красноярск
13:57 6 Сентября 2021
красноярск, забег
Фотография © krskstate.ru
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Красноярский спортсмен Дмитрий Полянский занял первое место на чемпионате России по дуатлону. Для победы спортсмену пришлось пробежать 10 километров, проехать ещё 40 на велосипеде и пробежать ещё 5 километров за 1 час 45 минут.

В женском этапе отличились красноярские спортсменки Анастасия Полянская, получившая серебро (2 часа 4 минуты), и  Анастасия Абросимова, взявшая бронзу с результатом 2 часа 5 минут. В возрастной категории 16-19 лет золото досталось красноярке Светлане Чижиковой, которая преодолела дистанцию бег 5 км – велосипед 10 км – бег 2,5 км за 1 час 2 минуты.

Среди юниоров (13-14 лет) красноярские девушки взяли две награды: Софья Тихонова завоевала серебро, а Дарья Волкова – бронзу.

Чемпионат и первенство России по дуатлону прошли в Красноярске на острове Татышев 4 и 5 сентября. В стартах приняли участие как профессиональные спортсмены, так и любители. Каждый финишер отмечен памятной медалью. Призовой фонд мероприятия 400 тысяч рублей.

«В шестой раз Красноярску доверено провести чемпионат России по дуатлону. К нам приехали участники Олимпийских игр и самые топовые атлеты не только российского, но и мирового уровня. Приятно, что у нас рекордное количество участников – 355», – отметил председатель Федерации триатлона Красноярского края Владимир Мусиенко.

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