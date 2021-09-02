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Нападающий Максим Лаук покидает ФК «Енисей»

Главная Спорт
Красноярск
15:15 2 Сентября 2021
красноярск, футболисты, уход
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К «Енисей» и футболист Максим Лаук договорились о расторжении контракта.

Футболист Максим Лаук покинул Красноярский футбольный клуб «Енисей». Сегодня руководство ФК договорились о расторжении контракта.

«Максим стал нашим первым летним трансфером, как это часто бывает – комом, Но, цитируя одного классика российского футбола – "ваши ожидания это ваши же и проблемы". Мы благодарны Максиму за старания, за 2 гола в кубковом матче и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», – отметил заместитель директора по спортивной работе ФК «Енисей» Антон Евменов.

Нападающий отыграл за «Енисей» 9 матчей, в которых забил 2 гола в кубковой игре ногинскому «Знамени».

Фото: ФК «Енисей»

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