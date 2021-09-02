Нападающий Максим Лаук покидает ФК «Енисей»

К «Енисей» и футболист Максим Лаук договорились о расторжении контракта.

Футболист Максим Лаук покинул Красноярский футбольный клуб «Енисей». Сегодня руководство ФК договорились о расторжении контракта.

«Максим стал нашим первым летним трансфером, как это часто бывает – комом, Но, цитируя одного классика российского футбола – "ваши ожидания это ваши же и проблемы". Мы благодарны Максиму за старания, за 2 гола в кубковом матче и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», – отметил заместитель директора по спортивной работе ФК «Енисей» Антон Евменов.