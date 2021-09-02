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Красноярские спортсменки взяли 4 медали на чемпионате России по гребному слалому

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Красноярск
09:55 2 Сентября 2021
красноярск, спорт
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Красноярки Полина Мухгалеева, Лилия Брюханова и Анастасия Козырева взяли четыре медали на на чемпионате России по гребному слалому.

На счету у Мухгалеевой золото в в категории «каноэ-одиночка» и бронза в экстремальном спуске на байдарках. Ещё две медали девушки взяли в командных гонках. Сперва спортсменки выиграли в командной гонке среди каноэ-одиночек, а затем заняли второе место в женской байдарке.

По итогам чемпионата Полина Мухгалеева вошла в состав сборной России. Теперь она представит страну на соревнованиях в Словакии, которые пройдут с 22 по 26 сентября.

Фото: © kraysport.ru

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