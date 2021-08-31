Новым главным тренером футбольного «Енисея» стал Виктор Тренев

Футбольный клуб «Енисей» утвердил Виктора Тренева на должность главного тренера команды. Как рассказал директор клуба Алексей Ивахов для sibnovosti, весь последний месяц клуб наблюдал за работой Тренева и результат их полностью устраивает.

«Для Виктора Владимировича «Енисей» уже стал родным клубом. Он работает у нас несколько лет и после назначения на роль и.о. главного тренера команды энергично взялся за работу. Да, у нас были и другие кандидаты, но за период после ухода Александра Алфёрова с поста, мы не смогли договориться с ними по многим вопросам. Но, думаю это хорошо: результаты последних матчей показывают, что Тренев – это лучший выбор. Он знает команду, её сильные и слабые стороны и кто на что способен», – рассказал Алексей Ивахов.