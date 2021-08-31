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Новым главным тренером футбольного «Енисея» стал Виктор Тренев

Главная Спорт
Красноярск
13:45 31 Августа 2021
красноярск, футбол, тренер, назначение
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Футбольный клуб «Енисей» утвердил Виктора Тренева на должность главного тренера команды. Как рассказал директор клуба Алексей Ивахов для sibnovosti, весь последний месяц клуб наблюдал за работой Тренева и результат их полностью устраивает.

«Для Виктора Владимировича «Енисей» уже стал родным клубом. Он работает у нас несколько лет и после назначения на роль и.о. главного тренера команды энергично взялся за работу. Да, у нас были и другие кандидаты, но за период после ухода Александра Алфёрова с поста, мы не смогли договориться с ними по многим вопросам. Но, думаю это хорошо: результаты последних матчей показывают, что Тренев – это лучший выбор. Он знает команду, её сильные и слабые стороны и кто на что способен», – рассказал Алексей Ивахов.

Фото: ФК «Енисей» 

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