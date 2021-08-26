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Заявление Министерства спорта по поводу ситуации с ФК «Енисей»

Главная Спорт
Красноярск
12:32 26 Августа 2021
енисей, футболисты, красноярск
Фотография © Кирилл Сатаров
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Министерство спорта прокомментировало ситуацию с ФК «Енисей». Согласно сообщению, футбольный клуб не выполнил условия федерального законодательства, а именно постановление правительства РФ №1492.

«Согласно этому постановлению, для всех автономных некоммерческих организаций, в том числе и ФК «Енисей» при выделении субсидии устанавливаются показатели результативности. В 2020 году футбольный «Енисей» эти показатели не выполнил. Мужская команда по итогам сезона 19/20 гг. заняла 14-ое место в ФНЛ, а по планам должна была 6-ое. Женская футбольная команда заняла лишь 7-ое место в суперлиге, а по планам должна была выйти на 6-ое место», – говорится в сообщении.

Теперь в «Енисей» должен вернуть в региональный  бюджет часть полученной субсидии в размере 7 450,4  тыс. рублей. Также сообщается, что остальные клубы края выполнили взятые на себя обязательства, поэтому полученные средства остаются  в бюджетах профессиональных команд. 

«Министерство спорта понимает, что ситуацию, в которой попал ФК «Енисей», можно отнести к форс-мажорной, однако прямых указаний в законодательстве на этот счет не установлено. Такие же правила распространяются на все автономные некоммерческие организации, действующие на территории России», – сообщает Минспорта.

 В настоящее время у клуба сохраняется возможность обжаловать данное решение в суде.

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