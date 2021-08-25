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Минспорт края оштрафовал ФК «Енисей» на 7,5 миллионов рублей за плохие результаты в 2020 году

Главная Спорт
Красноярск
15:18 25 Августа 2021
спорт, футбол, красноярск, енисей, штраф
Фотография © Кирилл Сатаров
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Министерство спорта Красноярского края наложило штраф на футбольный «Енисей» за спортивные результаты в 2020 году. Каждый год минспорт распределяет профессиональным клубам края субсидию, которая, по сути, является главным источником дохода команд мастеров. Те, в свою очередь, при получении бюджетных средств, обязуются достигнуть того или иного результата по итогам сезона. Как стало известно Sibnovosti.ru, в марте краевые чиновники проанализировали успехи футбольного «Енисея» и пришли к выводу, что цели не выполнены.

Мужская команда по итогам сезона 19/20 г. заняла 14-ое место в ФНЛ, а должна была 6-ое  Такое же место планировал занять и женский коллектив в суперлиге, но удалось забраться лишь на 7-ое место. В итоге минспорт оштрафовал ФК «Енисей» на 7,5 миллионов рублей, которые необходимо вернуть клубу в бюджет. Футболисты с этим решением не согласились и пошли в суд с просьбой об аннулировании штрафа, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы.

Главным доводом стало то, что в 2020 из-за коронавируса мужская команда не доиграла сезон (11 матчей), поскольку он был прерван решением РФС, а у прекрасной половины человечества была вспышка ковида и длительная изоляция. Документ в арбитражный суд от лица «Енисея» подписал один из опытнейших российских спортивных юристов Серго Гамбарян. В итоге 20-го августа суд отказал «Енисею» в прошении:

«Рассмотрев поступившее исковое заявление и приложенные к нему документы, суд пришёл к выводу о наличии оснований для оставления заявления без движения, учитывая, что в нарушение статьи 126 АПК РФ не приложены к материалам дела доказательства обстоятельств, на которые ссылается заявитель, доказательства уплаты государственной пошлины, свидетельство о государственной регистрации заявителя как юридического лица, решение о назначении директора заявителя, выдавшего доверенность подписавшему заявление лицу (Гамбаряну С.А.). Перечисленные обстоятельства являются основанием для оставления искового заявления
без движения», - говорится в решении суда.

В итоге судья Исакова оставила дело без движения, запросив кипу уточняющих документов. В самом «Енисее» от комментариев судебного процесса отказались, сославшись на министерство спорта, куда sibnovosti.ru отправили соответствующий запрос.

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