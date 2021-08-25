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Легкоатлетка из Красноярска выступит на Паралимпиаде в Токио

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Красноярск
09:17 25 Августа 2021
паралимпиада, токио, красноярск, спортсменка
Фотография © admkrsk.ru
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28 августа в Токио открылись шестнадцатые Паралимпийские игры, сообщается на сайте администрации. От Красноярского края в составе национальной сборной выступит 26-летняя Вероника Зотова. Спортсменка поборется за медаль Паралимпиады в беге на дистанции 1500 метров. Соревнования пройдут 28 августа, в 17:00.

Напомним, что в июне Зотова завоевала бронзу чемпионата Европы в польском городе Быдгощ, а также взяла два золота и серебро чемпионата России в Чебоксарах.

За 12 дней Игр будут разыграны 540 комплектов медалей в 22 видах спорта. Российские атлеты будут выступать в нейтральном статусе под аббревиатурой: RPC (Russian Paralimpic Committee – Паралимпийский комитет России).

Ссылки на прямые трансляции соревнований Паралимпиады смотрите на сайте Паралимпийского комитета России.

 

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