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«Енисей-СТМ» одолел клуб «Локомотив-Пенза» в гостевом матче

Главная Спорт
Красноярск
11:13 21 Августа 2021
енисей, матч, регби, чемпионат, тренер
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский «Енисей-СТМ» в очередном матче российского первенства по регби в гостях встретился с клубом «Локомотив-Пенза». Игра носила упорный характер.

Хотя, по ее началу нельзя было сказать, что у красноярцев возникнут серьезные проблемы. Спустя примерно 10 минут после начала первого тайма они уже вели со счетом 10:0. Набранные очки на счету Фридла Оливье и Александра Будыченко. Но к перерыву хозяева почти догнали гостей - 10:9.

После перерыва «Енисей-СТМ» снова убегал в счете, в основном, усилиями Александра Будыченко, а «Локомотив-Пенза» снова догонял. Погоня завершилась, когда табло показывало 20:16 в пользу красноярцев.

«В общем, неоднозначная игра. Я уже посмеялся, так сквозь слезы, и сказал команде, что мы опять придумали себе проблемы, чтобы видимо показать характер. Еще раз за это хочется поблагодарить команду. Но чемпиона России надо поздравлять не только за характер, но и за качество игры, которого сегодня однозначно не было», - оценил происшедшее на поле главный тренер красноярской команды Александр Первухин (цитата по сайту клуба).

Одержав победу, «Енисей-СТМ» стал единоличным лидером чемпионата.

Фото: страница «Чемпионат России по регби» в соцсети «ВКонтакте»

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