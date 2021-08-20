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Детям Красноярского края помогут выбрать вид спорта

Главная Спорт
Красноярск
10:38 20 Августа 2021
красноярск, спорт, дети
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В Красноярском крае появился уникальный комплекс «Стань чемпионом», который поможет выбрать оптимальный вид спорта для своего ребёнка. Оборудование, стоимостью в 3,5 млн. рублей, установили на базе спортивной школы имени Бувайсара Сайтиева в рамках соглашения между краевым правительством и Минпромторгом России.

«Благодаря соглашению правительства Красноярского края и Минпромторга России мы получили этот инновационный комплекс. Это позволит нам более тщательно проводить отбор в спортивные секции, а также сделать спортивную подготовку более эффективной. Безусловно, благодаря своим возможностям комплекс будет востребован в нашем крае», - сказал министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.               

К тестированию допускаются дети от 5,5 - 12 лет, без противопоказаний по состоянию здоровья к занятию спортом. Программа учитывает более 150 различных показателей: физическое развитие, конституцию и пропорции тела, опорно-двигательный аппарат. Определяется емкость легких, измеряется давление, оценивается силовая выносливость, ловкость, гибкость различных групп мышц и суставов. Испытают комплекс будущие воспитанники СШОР.

«В первую очередь мы протестируем наших воспитанников. А потом уже всех желающих. В планах это есть. А пока будут работать с комплексом наши сотрудники, ведь у нас в школе есть цели и задачи уставные. Но с населением тоже будем работать», - сказал директор СШОР им.Б.Х.Сайтиева Виктор Райков.

После тестирования на электронную почту родителей придёт заключение, в котором будут отображены рекомендованные виды спорта и дано подробное описание проводимых тестов.

«По результатам тестирования, которое длится 1,5 часа, мы сразу же может увидеть, к какому виду спорта расположен данный ребенок. Результаты точные, они уже апробированы в России на экспериментальных площадках, и теперь будем мы проводить тестирование нашим юным спортсменам», –говорит врач по спортивной медицине Елена Колмакова.  

Напомним, что улучшение спортивного инвентаря в школах края проводится по проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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