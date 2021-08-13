13 августа
Красноярск
погода +24 °C
73.57
 
€ 86.35
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

У красноярского олимпийца в крови нашли допинг

Главная Спорт
Красноярск
10:11 13 Августа 2021
красноярск, олимпиада, допинг
версия для печати Ico_print

Красноярского триатлониста Игоря Полянского подозревают в употреблении допинга. В его анализах обнаружили эритропоэтин, сообщает Спорт-Экспресс.

«В крови у триатлета из России Игоря Полянского обнаружен эритропоэтин (EPO) (S2. Пептид, гормоны, факторы роста, родственные вещества и миметики)», – сообщает пресс-служба Международной федерации триатлона.

Образец был взят во Владивостоке 21 июля во время внесоревновательного контроля перед Олимпиадой. О положительном тесте Международная федерация узнала от одной из лаборатории, аккредитованной ВАДА 5 августа.

«Федерация триатлона России проведёт расследование в отношении триатлониста и его тренеров. Уже по результатам первой пробы атлет будет отстранен от соревнований. Мы придерживаемся политики нулевой терпимости в отношении нарушений антидопинговых правил», – рассказали в пресс-службе федерации для ТАСС.

Спортсмен имеет право запросить анализ пробы B и оспорить временное отстранение в спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, на Олимпиаде-2020 Полянский занял 43-е место в соревнованиях по триатлону.

Фото: © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске пройдут соревнования по мини-футболу

В Красноярске пройдут соревнования по мини-футболу

9 Августа 2021 г.
В финал выйдут восемь лучших команд города
Новости Красноярска: Красноярские гольфисты взяли три медали на чемпионате России

Красноярские гольфисты взяли три медали на чемпионате России

9 Августа 2021 г.
Дальше их ждёт первенство России
Новости Красноярска: Итоги российской сборной на Олимпиаде

Итоги российской сборной на Олимпиаде

9 Августа 2021 г.
Российская команда заняла пятое место
Новости Красноярска: Красноярские гандболистки проиграли в финале Олимпиады

Красноярские гандболистки проиграли в финале Олимпиады

8 Августа 2021 г.
Это был последний матч олимпиады для российских спортсменов
Новости Красноярска: Россияне впервые получили олимпийские медали в пляжном волейболе

Россияне впервые получили олимпийские медали в пляжном волейболе

7 Августа 2021 г.
Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в финале уступили норвежцам
Новости Красноярска: Регбисты «Енисея-СТМ» победили московскую «Славу»

Регбисты «Енисея-СТМ» победили московскую «Славу»

7 Августа 2021 г.
Четыре из пяти своих попыток красноярцы занесли молом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Британский вирусолог: штамм «дельта» делает невозможным коллективный иммунитет

Британский вирусолог: штамм «дельта» делает невозможным коллективный иммунитет

11 Августа 2021 г.
Эндрю Поллард возглавляет группу разработчиков «оксфордской вакцины»
Новости Красноярска: Вертолет с туристами упал в камчатское озеро

Вертолет с туристами упал в камчатское озеро

12 Августа 2021 г.
Восемь человек удалось спасти
Новости Красноярска: В Красноярске почти неделю ищут пропавшую женщину

В Красноярске почти неделю ищут пропавшую женщину

9 Августа 2021 г.
Она ушла из дома 3 августа
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru