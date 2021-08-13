У красноярского олимпийца в крови нашли допинг

Красноярского триатлониста Игоря Полянского подозревают в употреблении допинга. В его анализах обнаружили эритропоэтин, сообщает Спорт-Экспресс.

«В крови у триатлета из России Игоря Полянского обнаружен эритропоэтин (EPO) (S2. Пептид, гормоны, факторы роста, родственные вещества и миметики)», – сообщает пресс-служба Международной федерации триатлона.

Образец был взят во Владивостоке 21 июля во время внесоревновательного контроля перед Олимпиадой. О положительном тесте Международная федерация узнала от одной из лаборатории, аккредитованной ВАДА 5 августа.

«Федерация триатлона России проведёт расследование в отношении триатлониста и его тренеров. Уже по результатам первой пробы атлет будет отстранен от соревнований. Мы придерживаемся политики нулевой терпимости в отношении нарушений антидопинговых правил», – рассказали в пресс-службе федерации для ТАСС.

Спортсмен имеет право запросить анализ пробы B и оспорить временное отстранение в спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, на Олимпиаде-2020 Полянский занял 43-е место в соревнованиях по триатлону.

Фото: © Рамиль Ситдиков / РИА Новости