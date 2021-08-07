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Россияне впервые получили олимпийские медали в пляжном волейболе

Главная Спорт
Красноярск
12:56 7 Августа 2021
олимпиада, токио, волейбол, финал, игра
Автор: Sibnovosti.ru
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Первыми среди российских спортсменов медали Олимпиады в Токио сегодня получили Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. В финале турнира по пляжному волейболу они встретились с норвежцами.

В первой партии россияне вели 3:0 и 8:4, но норвежскому дуэту в составе Андерса Мола и Кристиана Серума удалось переломить ход игры. Возможно, сказался тот факт, что по ходу первой партии Вячеслав Красильников повредил ногу. Итог - 17:21, 18:21. Это первые олимпийские медали российских пляжников в истории.

Сегодня художественные гимнастки Дина и Арина Аверины будут бороться за победу в личном многоборье. Мужская волейбольная сборная встретится в финале с французами. Российские синхронистки имеют хорошие шансы взять «золото» в группе, Абдулрашид Садулаев - в вольной борьбе, Мария Ласицкене – в прыжках в высоту.

Тем временем, женская сборная по водному поло уступила в борьбе за бронзовую медаль венгеркам (9:11). Так же на четвертом месте по итогам финального заезда оказалась мужская байдарка-четверка.

Фото: сайт Олимпийского комитета России

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