Россияне впервые получили олимпийские медали в пляжном волейболе

Первыми среди российских спортсменов медали Олимпиады в Токио сегодня получили Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. В финале турнира по пляжному волейболу они встретились с норвежцами.

В первой партии россияне вели 3:0 и 8:4, но норвежскому дуэту в составе Андерса Мола и Кристиана Серума удалось переломить ход игры. Возможно, сказался тот факт, что по ходу первой партии Вячеслав Красильников повредил ногу. Итог - 17:21, 18:21. Это первые олимпийские медали российских пляжников в истории.

Сегодня художественные гимнастки Дина и Арина Аверины будут бороться за победу в личном многоборье. Мужская волейбольная сборная встретится в финале с французами. Российские синхронистки имеют хорошие шансы взять «золото» в группе, Абдулрашид Садулаев - в вольной борьбе, Мария Ласицкене – в прыжках в высоту.

Тем временем, женская сборная по водному поло уступила в борьбе за бронзовую медаль венгеркам (9:11). Так же на четвертом месте по итогам финального заезда оказалась мужская байдарка-четверка.

Фото: сайт Олимпийского комитета России