Регбисты «Енисея-СТМ» победили московскую «Славу»

В гостевом матче чемпионата России по регби «Енисей-СТМ» одержал победу над московской «Славой». Четыре из пяти своих попыток красноярцы занесли молом.

Значительная часть матча прошла в сильный дождь. Первый тайм гости выиграли 19:3, итоговый результат – 33:22. Попытки у «Енисея-СТМ» на счету Питера Якобса (две), Фридла Оливье, Эрла Доури и Дениса Машкина. Стоит добавить, что матч завершился красной карточкой капитана красноярцев Дмитрия Герасимова.

«Енисей-СТМ» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. У команды 14 очков.

Другой красноярский клуб – «Красный Яр» - матч третьего тура проведет только 9 августа. Он встретится в гостях с новокузнецким «Металлургом».

Фото: сайт регбийного клуба «Енисей-СТМ»