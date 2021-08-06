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Российские гимнастки вышли в финал олимпиады с лучшими результатами

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Красноярск
16:29 6 Августа 2021
токио, олимпиада, спорт
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Россиянки Дина и Арина Аверины заняли первые места в 1/2 финала соревнований в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Играх-2020.

Дина Аверина по итогам четырех видов программы набрала 106,300 балла и стала первой. У ее сестры Арины 106,175 балла — второй результат. Третье место досталось израильтянке Линой  Ашрам (103,100).

Финальные соревнования в личном многоборье пройдут в субботу, 7 августа.

 

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Российские гимнастки вышли в финал олимпиады с лучшими результатами

 

АДРЕСА ФИРМЕННЫХ САЛОНОВ В КРАСНОЯРСКЕ:
*** ул. Белинского 8, ТЦ «Комсомолл» (2 этаж)
*** ул. Партизана железняка, 23 , ТЦ «Июнь» (1 этаж, рядом со стойкой администратора)
*** ул. Авиаторов, 19 , МВДЦ "Сибирь" (1 этаж)
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Фото: © Спорт-Экспресс / Reuters

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