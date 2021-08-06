Российские гимнастки вышли в финал олимпиады с лучшими результатами

Россиянки Дина и Арина Аверины заняли первые места в 1/2 финала соревнований в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Играх-2020.

Дина Аверина по итогам четырех видов программы набрала 106,300 балла и стала первой. У ее сестры Арины 106,175 балла — второй результат. Третье место досталось израильтянке Линой Ашрам (103,100).

Финальные соревнования в личном многоборье пройдут в субботу, 7 августа.

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