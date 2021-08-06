Российские спортсмены вышли в полуфинал олимпийского турнира по борьбе

Российский борец-вольник Гаджимурад Рашидов одолел Магомедмурада Гаджиева из Польши в 1/4 олимпийского турнира. Поединок проходил в категории до 65 кг и закончился со счётом 6:2. В финале российский спортсмен встретится с японцем Такуто Отогуро.

Ещё один вольник – Абдулрашид Садулаев одержал победу над грузином Элизбаром Одикадзе в весе до 97 кг со счетом 10:0. В полуфинале Садулаев встретится с кубинцем Рейнерисом Саласом.

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