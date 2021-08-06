В Красноярском крае с 7 августа разрешат пускать болельщиков на стадионы

В Роспотребнадзоре сообщили, что спортивные матчи в Красноярском крае будут проводить с малым количеством болельщиков, т.е. на стадионе могут присутствовать не больше тысячи человек.

В ведомстве рассказали, что подсчёт вёлся на основе статистики об эпидемической ситуации в регионе в соответствии с постановлением государственного санитарного врача России.

Информацию об этом уже отправили организаторам спортивных событий и предупредили их о недопустимости требований.

Фото: © Алексей Филиппов / РИА Новости