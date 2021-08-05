Российский боксер завоевал золото Олимпиады

Российский боксёр Альберт Батыргазиев победил американца Дюка Рэгана и выиграл золото Олимпиады в Токио. Бой проходил в весовой категории до 57 кг и окончился со счётом 3:2.

Для сборной России это 15-я золотая медаль на Играх-2020. Для российских боксеров это первое золото в Токио. Всего в активе команды стало 55 медалей (15-21-19).

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