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Велиева не вышла в полуфинал Олимпиады

Главная Спорт
Красноярск
11:31 2 Августа 2021
олимпиада, борьба, спорт, токио
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Красноярка Ханум Велиева в поединке за место в полуфинале уступила спортсменке из Монголии Батцэцэг Соронзонболдын со счётом со счетом 5:8.

Ранее, Ханум Велиева одержала верх над канадкой Даниэль Лаппаж со счётом 7:0 за место в полуфинале. Бой проходил в весовой категории до 68 килограммов.

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Велиева не вышла в полуфинал Олимпиады

 

АДРЕСА ФИРМЕННЫХ САЛОНОВ В КРАСНОЯРСКЕ:
*** ул. Белинского 8, ТЦ «Комсомолл» (2 этаж)
*** ул. Партизана железняка, 23 , ТЦ «Июнь» (1 этаж, рядом со стойкой администратора)
*** ул. Авиаторов, 19 , МВДЦ "Сибирь" (1 этаж)
*** ул. Телевизорная, 1 ст. 2 , ТК на Свободном (2 этаж)
*** Аэропорт "Емельяново" (3 этаж, стерильная зона)
 
Instagram: @krasnoyarsk_yamaguchi 
Сайт: yamaguchi.ru

Тел: 8(391) 203-03-40
8-800-333-12-81

Фото: RUS.team

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