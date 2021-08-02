Красноярка Ханум Велиева вышла в 1/4 финала Олимпиады

Спортсменка Ханум Велиева выходит в 1/4 финала по греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио. Красноярка одержала верх над канадкой Даниэль Лаппаж со счётом 7:0. Бой проходил в весовой категории до 68 килограммов.

Турнир по трем стилям борьбы стартовал 1 августа. Спортсмены разыграют 18 комплектов наград, в каждой весовой категории выступают по 16 сильнейших атлетов мира.

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