Российскому метателю молота не хватило двух очков для досрочного выхода в финал Олимпиады

Россиянин Валерий Пронкин занял седьмое место в полуфинале А олимпийского турнира по метанию молота. Спортсмен показал результат в 75,80 очков, а для автоматического выхода в финал нужен результат 77,50 и выше. Получится ли у Пронкина выйти в финал покажет второй полуфинал. По его итогам в финальный раунд выйдут не менее 12 спортсменов.

Из полуфинала А в финал вышли француз Квентин Биго (78,73) и украинец Михаил Кохан (78,36).

Фото: © Антон Денисов / РИА Новости

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