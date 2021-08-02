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Российскому метателю молота не хватило двух очков для досрочного выхода в финал Олимпиады

Главная Спорт
Красноярск
09:35 2 Августа 2021
олимпиада, токио, спорт
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Россиянин Валерий Пронкин занял седьмое место в полуфинале А олимпийского турнира по метанию молота. Спортсмен показал результат в 75,80 очков, а для автоматического выхода в финал нужен результат 77,50 и выше. Получится ли у Пронкина выйти в финал покажет второй полуфинал. По его итогам в финальный раунд выйдут не менее 12 спортсменов.

Из полуфинала А в финал вышли француз Квентин Биго (78,73) и украинец Михаил Кохан (78,36).

Фото: © Антон Денисов / РИА Новости

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Российскому метателю молота не хватило двух очков для досрочного выхода в финал Олимпиады

 

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*** ул. Белинского 8, ТЦ «Комсомолл» (2 этаж)
*** ул. Партизана железняка, 23 , ТЦ «Июнь» (1 этаж, рядом со стойкой администратора)
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