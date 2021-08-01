Россияне завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили Елену Веснину и Аслана Карацева в финале микста на Олимпиаде в Токио. Россия впервые выиграли золотые медали Олимпиады в смешанном разряде.

Продолжительность встречи составила 1 час и 53 минуты. Павлюченкова и Рублев одержали победу со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.

«Поздравляю вас с олимпийским «золотом. Своим победным выступлением вы вписали еще одну яркую страницу в историю спорта высших достижений и убедительно подтвердили лидерские позиции отечественной школы тенниса. Молодцы!», – говорится в поздравлении президента России Владимира Путина размещённом на сайте Кремля.

Для Елены Весниной сегодняшний финал был особенным:

«Да, это самый эмоциональный день рождения. Прошлый день рождения олимпийский тоже был немножко эмоциональным, когда летели в Рио и не могли долететь. Но серебро – все равно огромное достижение, я счастлива, что у нас с Асланом серебро, что был финал команд ROC, я горжусь этим достижением, горжусь Асланом. В жизни так не уставала, нечеловеческие условия. Особенно рады что мы справились», – сказала Веснина .

На 2 августа в копилке Российской команды 44 медали: 12 золотых, 19 серебряных, 13 бронзовых. В общем зачёте Россия находится на пятом месте. От вхождения в тройку лидеров нас отделяют Австралия и Япония.

Фото: © Спорт-Экспресс / AFP