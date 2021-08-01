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Франция взяла реванш в олимпийском фехтовании

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Красноярск
21:16 1 Августа 2021
спорт, олимпиада, токио
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Мужская сборная России завоевала серебряные медали в командной рапире на Олимпиаде в Токио (Япония). Сборная Франции выиграла золото, победив в финале со счетом 45:28.

Россию представляли Кирилл Бородачев, Антон Бородачев, Тимур Сафин и Владислав Мыльников.

«Днем дрались очень хорошо — команда молодая, причем самая молодая на турнире. Но пробились в финал, показали тем самым свой потенциал. Чтобы побеждать надо выигрывать, но им в их личных противостояниях это не удавалось — зажались, опыта пока не хватает, но они его постепенно приобретут», – прокомментировал итоги игры главный тренер мужской сборной России по фехтованию Руслан Насибуллин

Напомним, что вчера Франция проиграла в поединке с российскими саблистками.

Фото: © Спорт-Экспресс / Reuters

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