Франция взяла реванш в олимпийском фехтовании

Мужская сборная России завоевала серебряные медали в командной рапире на Олимпиаде в Токио (Япония). Сборная Франции выиграла золото, победив в финале со счетом 45:28.

Россию представляли Кирилл Бородачев, Антон Бородачев, Тимур Сафин и Владислав Мыльников.

«Днем дрались очень хорошо — команда молодая, причем самая молодая на турнире. Но пробились в финал, показали тем самым свой потенциал. Чтобы побеждать надо выигрывать, но им в их личных противостояниях это не удавалось — зажались, опыта пока не хватает, но они его постепенно приобретут», – прокомментировал итоги игры главный тренер мужской сборной России по фехтованию Руслан Насибуллин