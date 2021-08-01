Немец Зверев победил россиянина Хачанова в финале Олимпиады

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл немцу Александру Звереву в финале одиночного мужского турнира на Олимпиаде в Токио со счетом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась один час и двадцать минут. На счету Зверева шесть эйсов и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. У Хачанова — три подачи на вылет и одна двойная ошибка.

«Серебро для Карена — отличный результат. У него давно не было таких достижений. А для нас три медали — отличный показатель. Лучший результат среди 211 федераций, входящих в ITF», – прокомментировал поражение Карена Хачанова президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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