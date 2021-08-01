Российские рапиристы победили американцев в Токио

Российские рапиристы одолели американцев в полуфинале командного первенства на Олимпиаде-2020 со счётом 45:41. В составе сборной России выступали Антон Бородачев, Владислав Мыльников, Кирилл Бородачев. На скамейке запасных сидел Тимур Сафин, заменивший Мельникова в седьмом раунде.

За «золото» россияне сразятся с Францией. Поединок состоится сегодня, 1 августа в 13:50 (мск)

Напомним, что вчера российские саблистки одержали верх над Францией в групповом первенстве по сабле.

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