Боксер Имам Хатаев завершил карьеру в любительском боксе олимпийской «бронзой»

Первую медаль для России 1 августа на Олимпиаде в Токио завоевал боксер Имам Хатаев. Она оказалась бронзовой.

В полуфинальном бою в весе до 81 кг спортсмен из Чеченской Республики встретился с британцем Бенджамином Уиттакером. В итоге четверо судей из пяти присудили победу английскому боксеру, один – его сопернику. Сам Имам Хатаев заявил, что не согласен с судейской оценкой.

«Первый раунд они отдали мне, второй британцу. Но в третьем раунде я нанес больше ударов, а Уиттакер просто «держал» и бегал, ничего не предпринимал», - процитировал спортсмена сайт Олимпийского комитета России.

Имам Хатаев также сказал, что переходит в профессиональный бокс.

Еще одна медаль была близка в плавательном бассейне, где прошла комбинированная мужская эстафета 4х100 м. Там россияне оказались четвертыми, пропустив вперед американцев, англичан и итальянцев. До «бронзы» не хватило 0,05 секунды.

Фото: сайт Олимпийского комитета России