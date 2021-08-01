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Боксер Имам Хатаев завершил карьеру в любительском боксе олимпийской «бронзой»

Главная Спорт
Красноярск
13:57 1 Августа 2021
олимпиада, бокс, медали, решение, бой
Автор: Sibnovosti.ru
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Первую медаль для России 1 августа на Олимпиаде в Токио завоевал боксер Имам Хатаев. Она оказалась бронзовой.

В полуфинальном бою в весе до 81 кг спортсмен из Чеченской Республики встретился с британцем Бенджамином Уиттакером. В итоге четверо судей из пяти присудили победу английскому боксеру, один – его сопернику. Сам Имам Хатаев заявил, что не согласен с судейской оценкой.  

«Первый раунд они отдали мне, второй британцу. Но в третьем раунде я нанес больше ударов, а Уиттакер просто «держал» и бегал, ничего не предпринимал», - процитировал спортсмена сайт Олимпийского комитета России.

Имам Хатаев также сказал, что переходит в профессиональный бокс.

Еще одна медаль была близка в плавательном бассейне, где прошла комбинированная мужская эстафета 4х100 м. Там россияне оказались четвертыми, пропустив вперед американцев, англичан и итальянцев. До «бронзы» не хватило 0,05 секунды.

Фото: сайт Олимпийского комитета России

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