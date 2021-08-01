«Стрела» попала в цель в Красноярске

Во втором туре чемпионата России по регби «Красный Яр» дома без зрителей принимал казанскую «Стрелу». Сильнее оказались гости.

Первый тайм завершился вничью – 6:6. Все шесть очков на счету Джейсона Таумалоло. Второй тайм «Стрела» провела уверенней. У красноярцев попыткой отметился Константин Кривоносов, реализацией – Юрий Кушнарев. Итоговый счет – 13:26.

«Мы две недели находимся на выезде, игроки немного подустали. Тем не менее, нас это объединило. Я просил ребят сыграть лучше, чем неделю назад, и у них это получилось», - прокомментировал сайту клуба итог игры главный тренер казанцев ДжейПи Нил.

Другой красноярский регбийный клуб – «Енисей-СТМ» - сегодня встречается в Москве с «Динамо».

Фото: сайт регбийного клуба «Красный Яр»